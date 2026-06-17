Рейтинг@Mail.ru
Сварщики в России могут рассчитывать на страховую пенсию в 36 тысяч рублей - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 17.06.2026
Сварщики в России могут рассчитывать на страховую пенсию в 36 тысяч рублей

Профессор Сафонов: средняя зарплата сварщика в России составляет 36 тысяч рублей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкпенсия
пенсия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
пенсия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя зарплата сварщика в России составляет 105 тысяч рублей, и при 40 годах стажа размер страховой пенсии может составить около 36 тысяч рублей в месяц.
  • При максимальной зарплате сварщика в 540 тысяч рублей и 40 годах трудового стажа размер страховой пенсии может достигать 72,3 тысячи рублей в месяц, а при минимальной зарплате в 45 тысяч рублей — около 21 тысячи рублей.
  • Вредные условия труда позволяют сварщикам выйти на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного срока.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сварщики в России при средней зарплате в 105 тысяч рублей и 40 годах официальной работы могут рассчитывать на страховую пенсию в размере около 36 тысяч рублей в месяц, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Профессия сварщика в России стала самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей, сообщал Сафонов РИА Новости в конце мая.
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Госдуме рассказали, как проверить поступление пенсии
Вчера, 03:37
"При средней зарплате в 105 тысяч рублей и 40 годах стажа размер страховой пенсии сварщика может составить около 36 тысяч рублей в месяц", - сказал Сафонов.
Он напомнил, что за год россиянин может накопить не более десяти пенсионных баллов, которые напрямую влияют на размер будущей пенсии. Так, при зарплате 105 тысяч рублей за 40 лет работы можно накопить 169,2 пенсионного балла. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей.
По словам Сафонова, при максимальной зарплате сварщика в 540 тысяч рублей и 40 годах трудового стажа размер страховой пенсии может достигать 72,3 тысячи рублей в месяц. При минимальной зарплате в 45 тысяч рублей за аналогичный период работы выплата составит около 21 тысячи рублей.
Он также отметил, что вредные условия труда позволяют сварщикам выйти на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного срока. Остальной стаж для увеличения размера пенсии они могут вырабатывать уже на другой работе.
Сварщик - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Названа самая высокооплачиваемая профессия среди рабочих специальностей
29 мая, 14:13
 
ОбществоРоссияАлександр Сафонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала