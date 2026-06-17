Сварщики в России могут рассчитывать на страховую пенсию в 36 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя зарплата сварщика в России составляет 105 тысяч рублей, и при 40 годах стажа размер страховой пенсии может составить около 36 тысяч рублей в месяц.

При максимальной зарплате сварщика в 540 тысяч рублей и 40 годах трудового стажа размер страховой пенсии может достигать 72,3 тысячи рублей в месяц, а при минимальной зарплате в 45 тысяч рублей — около 21 тысячи рублей.

Вредные условия труда позволяют сварщикам выйти на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного срока.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сварщики в России при средней зарплате в 105 тысяч рублей и 40 годах официальной работы могут рассчитывать на страховую пенсию в размере около 36 тысяч рублей в месяц, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Профессия сварщика в России стала самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей, сообщал Сафонов РИА Новости в конце мая.

"При средней зарплате в 105 тысяч рублей и 40 годах стажа размер страховой пенсии сварщика может составить около 36 тысяч рублей в месяц", - сказал Сафонов.

Он напомнил, что за год россиянин может накопить не более десяти пенсионных баллов, которые напрямую влияют на размер будущей пенсии. Так, при зарплате 105 тысяч рублей за 40 лет работы можно накопить 169,2 пенсионного балла. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей.

По словам Сафонова, при максимальной зарплате сварщика в 540 тысяч рублей и 40 годах трудового стажа размер страховой пенсии может достигать 72,3 тысячи рублей в месяц. При минимальной зарплате в 45 тысяч рублей за аналогичный период работы выплата составит около 21 тысячи рублей.