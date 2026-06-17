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Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.06.2026
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06:13 17.06.2026 (обновлено: 07:08 17.06.2026)
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Дроноводы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» обнаружили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ в заброшенном здании на сумском направлении.
  • Первый дрон нанес удар по антенному оборудованию и ретранслятору, а второй — попал в помещение с операторами и пультами управления.
  • Пункт управления уничтожен, связь с вражескими БПЛА прервана, противник «ослеп», а подразделения группировки «Север» могут работать без помех.
КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Штурман.
"Разведчики вскрыли вражеский пункт управления БПЛА - он был замаскирован в заброшенном здании в прифронтовой полосе в Сумской области. Оттуда противник управлял своими дронами, корректировал огонь и запускал (гексакоптер - ред.) "Бабу-ягу". Мы получили координаты, оперативно подняли расчеты FPV-дронов", - рассказал он.
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По словам военнослужащего, первый дрон нанес удар по антенному оборудованию и ретранслятору, а второй залетел непосредственно в помещение, где находились операторы и пульты управления противника.
"Цель поражена полностью - пункт управления уничтожен, связь с вражескими БПЛА прервана. Теперь противник на этом участке "ослеп", а наши подразделения могут работать без помех", - сообщил он.
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