Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» обнаружили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ в заброшенном здании на сумском направлении.

Первый дрон нанес удар по антенному оборудованию и ретранслятору, а второй — попал в помещение с операторами и пультами управления.

Пункт управления уничтожен, связь с вражескими БПЛА прервана, противник «ослеп», а подразделения группировки «Север» могут работать без помех.

КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Штурман.

"Разведчики вскрыли вражеский пункт управления БПЛА - он был замаскирован в заброшенном здании в прифронтовой полосе в Сумской области . Оттуда противник управлял своими дронами, корректировал огонь и запускал (гексакоптер - ред.) "Бабу-ягу". Мы получили координаты, оперативно подняли расчеты FPV-дронов", - рассказал он.

По словам военнослужащего, первый дрон нанес удар по антенному оборудованию и ретранслятору, а второй залетел непосредственно в помещение, где находились операторы и пульты управления противника.