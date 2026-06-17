Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 17.06.2026
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки.
  • В ходе воздушной разведки были обнаружены и уничтожены четыре военнослужащих противника вместе с пунктом управления.
  • Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют задачи по выявлению и уничтожению объектов противника на данном участке фронта.
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ вместе с четырьмя военнослужащими противника в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
В ходе воздушной разведки российские военнослужащие обнаружили запуск беспилотного летательного аппарата противника и проследили маршрут его оператора.
Бойцы собирают БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Российские дроны перекрывают пути снабжения ВСУ на западном берегу Оскола
05:58
"Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ПУ (пункт управления - ред.) вместе с четырьмя единицами живой силы противника. После серии попаданий по ПУ БПЛА разведчики подтвердили уничтожение цели противника", - сообщили в военном ведомстве.
После нанесения удара разведывательные подразделения провели объективный контроль и подтвердили уничтожение цели.
В Минобороны отметили, что операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют задачи по выявлению и уничтожению живой силы, техники, пунктов управления беспилотниками и других объектов противника на данном участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала