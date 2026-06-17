Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки.

В ходе воздушной разведки были обнаружены и уничтожены четыре военнослужащих противника вместе с пунктом управления.

Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют задачи по выявлению и уничтожению объектов противника на данном участке фронта.

ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ вместе с четырьмя военнослужащими противника в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки российские военнослужащие обнаружили запуск беспилотного летательного аппарата противника и проследили маршрут его оператора.

"Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ПУ (пункт управления - ред.) вместе с четырьмя единицами живой силы противника. После серии попаданий по ПУ БПЛА разведчики подтвердили уничтожение цели противника", - сообщили в военном ведомстве.

После нанесения удара разведывательные подразделения провели объективный контроль и подтвердили уничтожение цели.