Российские дроны перекрывают пути снабжения ВСУ на западном берегу Оскола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группы «Контора» группировки «Запад» с помощью беспилотников «Молния» перекрывают пути снабжения ВСУ на западном берегу реки Оскол.
- Активность российских дронов минимизировала передвижение ВСУ на данном участке фронта.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 17 июн – РИА Новости. Бойцы группы Конторы группировки "Запад" с помощью беспилотников "Молния" перекрывают пути снабжения ВСУ на западном берегу реки Оскол, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора.
"Не только "Молнии" – все средства сейчас работают по западному берегу реки Оскол по объектам ВСУ и логистическим путям. В том числе и наши "Молнии" работают в свободной охоте вдоль путей снабжения", – рассказал Контора.
По его словам, активность российских дронов минимизировала передвижение ВСУ на данном участке фронта.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 апреля сообщал, что группировка войск "Запад" завершила ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18