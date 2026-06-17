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Российские дроны перекрывают пути снабжения ВСУ на западном берегу Оскола - РИА Новости, 17.06.2026
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05:58 17.06.2026
Российские дроны перекрывают пути снабжения ВСУ на западном берегу Оскола

Дроны "Молния" перекрывают логистику и снабжение ВСУ на западном берегу Оскола

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы собирают БПЛА "Молния-2"
Бойцы собирают БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы собирают БПЛА "Молния-2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группы «Контора» группировки «Запад» с помощью беспилотников «Молния» перекрывают пути снабжения ВСУ на западном берегу реки Оскол.
  • Активность российских дронов минимизировала передвижение ВСУ на данном участке фронта.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 17 июн – РИА Новости. Бойцы группы Конторы группировки "Запад" с помощью беспилотников "Молния" перекрывают пути снабжения ВСУ на западном берегу реки Оскол, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора.
"Не только "Молнии" – все средства сейчас работают по западному берегу реки Оскол по объектам ВСУ и логистическим путям. В том числе и наши "Молнии" работают в свободной охоте вдоль путей снабжения", – рассказал Контора.
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По его словам, активность российских дронов минимизировала передвижение ВСУ на данном участке фронта.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 апреля сообщал, что группировка войск "Запад" завершила ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол.
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