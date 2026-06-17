Российские БПЛА за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ под Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем российской группировки войск «Север» уничтожили три опорных пункта ВСУ в Сумской области.

Опорные пункты были поражены с помощью барражирующих боеприпасов «Молния-2».

Противник понес значительные потери в живой силе.

КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки войск "Север" с помощью барражирующих боеприпасов "Молния-2" за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ в Сумской области, благодаря чему противник понес серьезные потери в живой силе, сообщил РИА Новости командир расчета БпС мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Гром.

"За сутки нашим расчетом была проведена масштабная работа по зачистке переднего края. Первый опорный пункт вскрыли разведчики - там находился вражеский наблюдательный пост с корректировщиками. Отработали "Молнией-2" - цель накрыта с первого захода", - рассказал Гром.

По словам военнослужащего, второй и третий опорные пункты были хорошо укреплены блиндажами и огневыми точками.