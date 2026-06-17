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Российские БПЛА за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ под Сумами - РИА Новости, 17.06.2026
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05:51 17.06.2026
Российские БПЛА за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ под Сумами

Российские бойцы за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ под Сумами

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы говоят БПЛА "Молния-2" к запуску
Бойцы говоят БПЛА Молния-2 к запуску - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы говоят БПЛА "Молния-2" к запуску. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем российской группировки войск «Север» уничтожили три опорных пункта ВСУ в Сумской области.
  • Опорные пункты были поражены с помощью барражирующих боеприпасов «Молния-2».
  • Противник понес значительные потери в живой силе.
КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки войск "Север" с помощью барражирующих боеприпасов "Молния-2" за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ в Сумской области, благодаря чему противник понес серьезные потери в живой силе, сообщил РИА Новости командир расчета БпС мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Гром.
"За сутки нашим расчетом была проведена масштабная работа по зачистке переднего края. Первый опорный пункт вскрыли разведчики - там находился вражеский наблюдательный пост с корректировщиками. Отработали "Молнией-2" - цель накрыта с первого захода", - рассказал Гром.
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По словам военнослужащего, второй и третий опорные пункты были хорошо укреплены блиндажами и огневыми точками.
"Там уже работали FPV-дроны - из-за воздействия РЭБ противника приходилось вертикально пикировать. В результате все три объекта уничтожены полностью, противник понес значительные потери в живой силе. Работаем круглосуточно, врагу не даем ни минуты передышки", - сообщил он.
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