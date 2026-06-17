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В Новосибирской области школьница спасла пенсионерку, упавшую в ванну - РИА Новости, 17.06.2026
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10:02 17.06.2026 (обновлено: 10:03 17.06.2026)
В Новосибирской области школьница спасла пенсионерку, упавшую в ванну

В Новосибирской области школьница спасла упавшую в ванну 92-летнюю пенсионерку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 14-летняя девочка услышала крики о помощи в подъезде своего дома в Бердске и вместе с соседями смогла спасти 92-летнюю женщину, упавшую в ванну с очень горячей водой.
НОВОСИБИРСК, 17 июн - РИА Новости. Случайно упавшую в ванну с очень горячей водой 92-летнюю женщину удалось спасти в Бердске Новосибирской области благодаря неравнодушию 14-летней девочки, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, 14-летняя школьница, зайдя в подъезд своего дома, услышала едва различимые крики о помощи, попыталась определить, из какой квартиры они доносятся, а после обратилась к соседям и старшей по дому.
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"В считанные минуты сложилась настоящая команда: совместными усилиями соседи позвонили в службу 112, а также связались с родственниками пожилой женщины, которая жила в той самой квартире. К операции по спасению оперативно подключились и другие жильцы", - говорится в сообщении.

Когда дверь удалось открыть, выяснилось, что 92-летняя пенсионерка упала в ванну с очень горячей водой. Из-за возраста и состояния здоровья женщина не могла самостоятельно выбраться. Соседи общими усилиями помогли пострадавшей покинуть ванну.
"Когда медики прибыли на место, неравнодушные соседи помогли спустить бабушку вниз и усадить в машину скорой помощи. Сейчас пожилая женщина находится в больнице с ожогами. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние и оказать необходимую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.
В ГУМЧС уточнили, что исход ситуации мог оказаться трагическим, если бы не чуткость и решительность девочки.
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