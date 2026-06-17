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Совфед одобрил закон, который должен восстановить в правах РУСАДА - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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19:31 17.06.2026
Совфед одобрил закон, который должен восстановить в правах РУСАДА

Совфед одобрил закон об общероссийской антидопинговой организации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве
Табличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий правовые основы предотвращения допинга в спорте.
  • Закон уточняет обязанности спортивных федераций и лиг в области борьбы с допингом и противодействия дискриминации и насилию в спорте.
  • Общероссийская антидопинговая организация будет разрабатывать и реализовывать антидопинговые правила в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, совершенствующий правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяющий статус общероссийской антидопинговой организации.
Документом устанавливается, что предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Дегтярев высказался принятии закона о допинге
10 июня, 21:17
Закон уточняет обязанности общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Они обязаны соблюдать антидопинговые правила, участвовать в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также в противодействии дискриминации и насилию в спорте.
Под общероссийской антидопинговой организацией понимается некоммерческая организация, являющаяся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса. Ее целями являются разработка, утверждение и реализация общероссийских антидопинговых правил, а также обеспечение соблюдения этих правил.
Общероссийские антидопинговые правила утверждаются этой организацией в порядке, установленном Минспортом РФ, по согласованию с ним, и должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.
Закон также уточняет перечень мер по предотвращению допинга, включая проведение допинг-контроля, установление ответственности за нарушения антидопинговых правил, научные исследования, антидопинговую пропаганду в СМИ и повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль.
Общероссийская антидопинговая организация будет размещать на своем официальном сайте на русском языке тексты антидопинговых правил и иные документы Всемирного антидопингового агентства и международных антидопинговых организаций.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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5 июня, 20:32
 
СпортДопингРУСАДА
 
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