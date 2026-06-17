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Совфед разрешил водителям легковушек управлять внедорожниками категории AII - РИА Новости, 17.06.2026
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17:32 17.06.2026
Совфед разрешил водителям легковушек управлять внедорожниками категории AII

СФ разрешил водителям легковых машин управлять внедорожниками категории AII

© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Бланк водительского удостоверения нового образца. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, позволяющий водителям с правами категорий "B", "C" и "D" управлять внедорожниками категории "AII".
  • Право на управление внедорожниками категорий "AI" и "AII" будет подтверждаться водительскими удостоверениями категорий "B", "C" и "D".
  • Для категорий "B" и "C" потребуется достижение 19-летнего возраста и стаж управления соответствующей категорией не менее 12 месяцев.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий водителям с правами категорий "B", "C" и "D" управлять внедорожниками категории "AII".
Сейчас водители с такими правами могут управлять только внедорожниками категории "AI", а для категории "АII" нужно получать удостоверение тракториста-машиниста.
Согласно закону, право на управление самоходными машинами категории "АI" и "AII" (внедорожные автотранспортные средства до 3,5 тысячи килограммов, до восьми мест помимо водителя) будет подтверждаться водительскими удостоверениями категорий "B", "C" и "D".
В документе уточняется, что для категорий "B" и "C" право водить внедорожники "AII" будет действовать при достижении 19-летнего возраста и наличии стажа управления соответствующей категорией не менее 12 месяцев.
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