Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон, позволяющий водителям с правами категорий "B", "C" и "D" управлять внедорожниками категории "AII".

Право на управление внедорожниками категорий "AI" и "AII" будет подтверждаться водительскими удостоверениями категорий "B", "C" и "D".

Для категорий "B" и "C" потребуется достижение 19-летнего возраста и стаж управления соответствующей категорией не менее 12 месяцев.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий водителям с правами категорий "B", "C" и "D" управлять внедорожниками категории "AII".

Сейчас водители с такими правами могут управлять только внедорожниками категории "AI", а для категории "АII" нужно получать удостоверение тракториста-машиниста.

Согласно закону, право на управление самоходными машинами категории "АI" и "AII" (внедорожные автотранспортные средства до 3,5 тысячи килограммов, до восьми мест помимо водителя) будет подтверждаться водительскими удостоверениями категорий "B", "C" и "D".