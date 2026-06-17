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Совфед одобрил закон о втором пакете мер против кибермошенников - РИА Новости, 17.06.2026
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12:37 17.06.2026 (обновлено: 16:28 17.06.2026)
Совфед одобрил закон о втором пакете мер против кибермошенников

Совфед утвердил параметры работы базы IMEI-кодов всех мобильных устройств в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, вводящий новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.
  • Он ограничивает количество банковских карт на одно физическое лицо до 20 и вводит механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.
  • Операторы связи обязаны передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их, а также наполнять базу данных IMEI-кодов мобильных устройств.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.
Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.
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Закон ограничивает до 20 количество банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо.
Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны защищать свои приложения и сайты, а также предлагать клиентам установить дополнительную защиту на их устройствах. Законом также вводится механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.
В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Если из-за бездействия оператора гражданин лишился денег, компания будет обязана возместить ущерб. Однако выплата производится только в случаях, когда оператор нарушил установленный порядок действий.
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Отдельная норма создает базу данных IMEI-кодов мобильных устройств. Она будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию в России идентификаторах телефонов, а наполнять эту базу будут операторы связи и органы власти.
Закон также предоставляет гражданам право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям - уведомлять оператора о передаче SIM-карты ребенку.
Наряду с этим, вводится тревожная кнопка. Пожаловаться на мошеннические действия граждане смогут через "Госуслуги".
В настоящий момент восстановить доступ к "Госуслугам" можно по номеру телефона или электронной почте, через приложение банка, а также при личном обращении в центр обслуживания. При этом для усиления безопасности установлен 10-минутный период ожидания перед получением одноразового пароля.
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