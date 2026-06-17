Совфед одобрил закон о втором пакете мер против кибермошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон, вводящий новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.

Он ограничивает количество банковских карт на одно физическое лицо до 20 и вводит механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.

Операторы связи обязаны передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их, а также наполнять базу данных IMEI-кодов мобильных устройств.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.

Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.

Закон ограничивает до 20 количество банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо.

Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны защищать свои приложения и сайты, а также предлагать клиентам установить дополнительную защиту на их устройствах. Законом также вводится механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.

В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Если из-за бездействия оператора гражданин лишился денег, компания будет обязана возместить ущерб. Однако выплата производится только в случаях, когда оператор нарушил установленный порядок действий.

Отдельная норма создает базу данных IMEI-кодов мобильных устройств. Она будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию в России идентификаторах телефонов, а наполнять эту базу будут операторы связи и органы власти.

Закон также предоставляет гражданам право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям - уведомлять оператора о передаче SIM-карты ребенку.

Наряду с этим, вводится тревожная кнопка. Пожаловаться на мошеннические действия граждане смогут через "Госуслуги".