СФ призвал законодателей всего мира внести вклад в снижение напряженности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские сенаторы призвали внести совместный вклад в снижение напряженности в международных отношениях и создание нового справедливого многополярного миропорядка.
- Совфед предложил объединить усилия для поиска ответов на вызовы, стоящие перед международным сообществом.
- Российские сенаторы пригласил парламенты стран Евразии к дискуссии по вопросам создания архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российские сенаторы призывают коллег-законодателей внести совместный вклад в снижение напряженности в международных отношениях и в создание нового справедливого многополярного миропорядка, говорится в заявлении Совета Федерации в связи с Международным днем парламентаризма.
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"Совет Федерации поздравляет коллег-законодателей с Международным днем парламентаризма и призывает внести совместный вклад в снижение напряженности в международных отношениях, формирование конструктивной повестки дня, создание нового справедливого многополярного миропорядка, основанного на строгом соблюдении норм международного права", - говорится в документе.
Совфед также предлагает международным парламентским организациям и национальным парламентам "объединить усилия для поиска ответов на вызовы, стоящие перед международным сообществом".
Парламентарии также отмечают позитивный вклад, который МПС вносит в развитие диалога и взаимопонимания между законодателями разных стран.
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"В условиях формирования нового, более справедливого полицентричного миропорядка особое значение имеет взаимодействие парламентариев на площадках организуемых под эгидой МПС Всемирной конференции спикеров парламентов, Саммита спикеров парламентов государств "Группы двадцати", Саммита женщин – председателей парламентов, а также сотрудничество законодателей по линии Парламентского форума БРИКС и региональных парламентских организаций и объединений", - подчеркивают в Совфеде.
Российские сенаторы приглашают заинтересованные парламенты стран Евразии к широкой дискуссии по вопросам создания архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте, в том числе в целях разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, говорится в документе.
Кроме того, законодатели обращаются к парламентариям иностранных государств с предложением "выступить против применения двойных стандартов в оценке международных конфликтов и их первопричин, выразить поддержку неукоснительного выполнения Устава ООН, безусловного уважения прав всех людей вне зависимости от их расы, пола, языка, религии и национальности, а также осудить действия государств, применяющих для достижения своих целей террористические методы".
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