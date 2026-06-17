СФ призвал законодателей всего мира внести вклад в снижение напряженности

"Совет Федерации поздравляет коллег-законодателей с Международным днем парламентаризма и призывает внести совместный вклад в снижение напряженности в международных отношениях, формирование конструктивной повестки дня, создание нового справедливого многополярного миропорядка, основанного на строгом соблюдении норм международного права", - говорится в документе.

Парламентарии также отмечают позитивный вклад, который МПС вносит в развитие диалога и взаимопонимания между законодателями разных стран.

Кроме того, законодатели обращаются к парламентариям иностранных государств с предложением "выступить против применения двойных стандартов в оценке международных конфликтов и их первопричин, выразить поддержку неукоснительного выполнения Устава ООН, безусловного уважения прав всех людей вне зависимости от их расы, пола, языка, религии и национальности, а также осудить действия государств, применяющих для достижения своих целей террористические методы".