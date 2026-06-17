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Совфед одобрил закон об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ - РИА Новости, 17.06.2026
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15:03 17.06.2026 (обновлено: 15:04 17.06.2026)
Совфед одобрил закон об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ

Совфед одобрил закон об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ до 5 лет

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, упрощающий внедрение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций.
  • Закон продлевает максимальный срок действия ЭПР до пяти лет и закрепляет возможность для участников выходить из эксперимента.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий внедрение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций и продлевающий максимальный срок их действия до пяти лет.
Законом закрепляется возможность установления ЭПР при отсутствии общего урегулирования в соответствующих правовых сферах. Также документом увеличивается с трех до пяти лет срок действия ЭПР и закрепляется возможность для участников ЭПР выходить из эксперимента.
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