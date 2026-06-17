Совфед одобрил закон об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий внедрение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций и продлевающий максимальный срок их действия до пяти лет.

Законом закрепляется возможность установления ЭПР при отсутствии общего урегулирования в соответствующих правовых сферах. Также документом увеличивается с трех до пяти лет срок действия ЭПР и закрепляется возможность для участников ЭПР выходить из эксперимента.