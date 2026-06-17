Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от атаки БПЛА ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семь пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области госпитализированы.
- Состояние одного ребенка тяжелое, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Семь пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области госпитализированы, состояние одного ребенка тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
"Госпитализированы семь пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области, в том числе пять детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - сказал Кузнецов.