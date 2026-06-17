Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от атаки БПЛА ВСУ на автобус - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 17.06.2026 (обновлено: 13:32 17.06.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от атаки БПЛА ВСУ на автобус

Кузнецов: состояние одного пострадавшего при атаке на автобус с детьми тяжелое

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области госпитализированы.
  • Состояние одного ребенка тяжелое, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Семь пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области госпитализированы, состояние одного ребенка тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
"Госпитализированы семь пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области, в том числе пять детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - сказал Кузнецов.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Жестокость ВСУ выходит за рамки человеческих норм, заявила Лантратова
Вчера, 12:43
 
РоссияАтака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииБрянская областьБелоруссияАлексей Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала