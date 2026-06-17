Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA 500 в Берлине.
- В матче второго круга турнира Соболенко одержала победу над Екатериной Александровой со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Grass Court Championships
17 июня 2026 • начало в 18:45
Завершен
В матче второго круга турнира Соболенко одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой (19-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.
В четвертьфинале турнира Соболенко сыграет против чешки Николы Бартуньковой, которая занимает 62-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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