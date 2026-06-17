Российские снайперы уничтожили три "Бабы-Яги" ВСУ над "дорогой жизни"

Краткий пересказ от РИА ИИ Снайперские пары группировки «Центр» уничтожили три ударных гексакоптера «Баба-Яга» над «дорогой жизни» российской армии в Днепропетровской области.

Снайперские пары заходят на передовые позиции вместе со штурмовыми группами для прикрытия их от вражеских ударных дронов.

За две недели было уничтожено три дрона противника на дистанции до 400 метров.

ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Снайперские пары группировки "Центр", прикрывая штурмовиков, уничтожили три ударных гексакоптера "Баба-Яга" украинских боевиков над "дорогой жизни" российской армии в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир взвода 428-го полка с позывным Рус.

"Крайнюю боевую задачу мы выполняли, прикрывали штурмовые группы на "дороге жизни" в Днепропетровской области на новопавловском направлении. Работали по дронам противника – ударным "Баба-Яга", снимали "глазки" (уничтожали разведывательные дроны ВСУ – ред.), уничтожали FPV-дроны. В прошлую задачу три ударных гексакоптера противника были уничтожены", – рассказал Рус.

По словам комвзвода, снайперские пары заходят на передовые позиции вместе со штурмовыми группами для прикрытия их от вражеских ударных дронов.