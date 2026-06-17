Курсанты проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" защитили итоговые работы

Все темы имеют социальную значимость. Так, Екатерина Ермачкова разработала программу социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья "Важный выход", Денис Малков – проект социальной адаптации и взаимопомощи ветеранов боевых действий "ЗаЩИТники. Вместе".

"Все участники показали высокий уровень подготовки. Каждый из них готов применять полученные знания на практике. Горжусь нашими героями! Уверен, что их проекты найдут реализацию и принесут пользу Смоленской области и нашим жителям", - резюмировал глава региона.