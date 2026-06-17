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Курсанты проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" защитили итоговые работы - РИА Новости, 17.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:07 17.06.2026
Курсанты проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" защитили итоговые работы

Участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" защитили выпускные работы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Соборную гору в Смоленске
Вид на Соборную гору в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выпускные аттестационные работы защитили курсанты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Эта программа является продолжение федерального проекта "Время героев", инициатором которого выступил президент России Владимир Путин.
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"Почти год 13 участников программы изучали теорию, проходили стажировки и готовили свои аттестационные проекты. Сегодня все они защитили их на отлично. Оценивала работы экспертная комиссия под председательством главного федерального инспектора по Смоленской области Юрия Эдуардовича Стрелецкого", - написал Анохин на платформе "Макс".
В составе комиссии – заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Гусев, министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, директор Президентской академии в Смоленске Инна Тимофеева и доцент Президентской академии Сергей Асриев.
Все темы имеют социальную значимость. Так, Екатерина Ермачкова разработала программу социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья "Важный выход", Денис Малков – проект социальной адаптации и взаимопомощи ветеранов боевых действий "ЗаЩИТники. Вместе".
Андрей Боедов предложил провести фестиваль воинской культуры, Владимир Степаненко - создать центр "Патриот" на основе общественного взаимодействия. Алексей Новиков разработал альманах "Ушедшие в бессмертие", направленный на увековечивание памяти о героях специальной военной операции. Также среди проектов – развитие экосистемы физического благополучия в Рославльском округе, практики активного долголетия для ветеранов "Добрый автобус Смоленск", цифровая платформа профориентации, бережливые технологии на транспорте и другие.
"Все участники показали высокий уровень подготовки. Каждый из них готов применять полученные знания на практике. Горжусь нашими героями! Уверен, что их проекты найдут реализацию и принесут пользу Смоленской области и нашим жителям", - резюмировал глава региона.
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