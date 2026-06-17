Краткий пересказ от РИА ИИ Власти словацкого Прешова оштрафованы за беспорядок у советского мемориала.

Мэр Прешова несколько лет подряд разрешал размещать киоски с едой и алкоголем на площади перед памятником, где люди обычно оставляют цветы в честь павших за освобождение Словакии советских солдат.

Это первый прецедент в Словакии, когда власти оштрафовали за нарушение закона о военных захоронениях.

БРАТИСЛАВА, 17 июн - РИА Новости. Власти словацкого Прешова оштрафованы за беспорядок, который несколько лет подряд устраивался с их одобрения у советского мемориала, это первый подобный прецедент в республике, сообщил РИА Новости активист Александр Рябов.

В марте Рябов рассказал РИА Новости, что мэр Прешова несколько лет подряд разрешал размещать на площади перед памятником, где люди обычно оставляют цветы в честь павших за освобождение Словакии советских солдат, киоски с едой и алкоголем. На ситуацию обратила внимание член Словацкого антифашистского союза, которая обратилась в прокуратуру Прешова, где подтвердили, что эти действия властей нарушают закон.

“Закон (о военных захоронениях - ред.) действует в Словакии больше 20 лет, за всю историю Словакии это первый такой штраф. Мы впервые смогли добиться такого”, - сказал Рябов РИА Новости.

Рябов, подключившись к ситуации, помог оформить юридически правильную претензию, обратив внимание на то, что жители Прешова против того, чтобы у мемориала устанавливали киоски, посетители которых устраивают беспорядок, а власти города игнорируют как недовольство граждан, так и предписание прокурора, подтвердившее незаконность таких действий.

Законодательство в Словакии накладывает на местные власти обязанность обеспечивать, чтобы в непосредственной близости от военного захоронения не размещались объекты или устройства, несовместимые с уважением к этому месту.

Штраф, выписанный властям города, составляет 1 тысячу евро, но, по словам Рябова, важен не размер штрафа, а прецедент, который создается этим делом. По его мнению, это может повлиять на дальнейшую правоприменительную практику по делам, связанным с защитой советских мемориалов в Словакии, и предостеречь других чиновников от посягательств на них.