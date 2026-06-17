Рейтинг@Mail.ru
Чиновников в Словакии оштрафовали за неуважение к советскому мемориалу - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 17.06.2026
Чиновников в Словакии оштрафовали за неуважение к советскому мемориалу

Чиновников в Словакии впервые оштрафовали за неуважение к советскому мемориалу

© РИА НовостиЦеремония возложения цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе
Церемония возложения цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости
Церемония возложения цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти словацкого Прешова оштрафованы за беспорядок у советского мемориала.
  • Мэр Прешова несколько лет подряд разрешал размещать киоски с едой и алкоголем на площади перед памятником, где люди обычно оставляют цветы в честь павших за освобождение Словакии советских солдат.
  • Это первый прецедент в Словакии, когда власти оштрафовали за нарушение закона о военных захоронениях.
БРАТИСЛАВА, 17 июн - РИА Новости. Власти словацкого Прешова оштрафованы за беспорядок, который несколько лет подряд устраивался с их одобрения у советского мемориала, это первый подобный прецедент в республике, сообщил РИА Новости активист Александр Рябов.
В марте Рябов рассказал РИА Новости, что мэр Прешова несколько лет подряд разрешал размещать на площади перед памятником, где люди обычно оставляют цветы в честь павших за освобождение Словакии советских солдат, киоски с едой и алкоголем. На ситуацию обратила внимание член Словацкого антифашистского союза, которая обратилась в прокуратуру Прешова, где подтвердили, что эти действия властей нарушают закон.
Вандалы испортили надписи на тумбах с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса в Гюмри - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В Армении задержали осквернителя мемориала советских городов-героев
14 июня, 13:53
“Закон (о военных захоронениях - ред.) действует в Словакии больше 20 лет, за всю историю Словакии это первый такой штраф. Мы впервые смогли добиться такого”, - сказал Рябов РИА Новости.
Рябов, подключившись к ситуации, помог оформить юридически правильную претензию, обратив внимание на то, что жители Прешова против того, чтобы у мемориала устанавливали киоски, посетители которых устраивают беспорядок, а власти города игнорируют как недовольство граждан, так и предписание прокурора, подтвердившее незаконность таких действий.
Законодательство в Словакии накладывает на местные власти обязанность обеспечивать, чтобы в непосредственной близости от военного захоронения не размещались объекты или устройства, несовместимые с уважением к этому месту.
Штраф, выписанный властям города, составляет 1 тысячу евро, но, по словам Рябова, важен не размер штрафа, а прецедент, который создается этим делом. По его мнению, это может повлиять на дальнейшую правоприменительную практику по делам, связанным с защитой советских мемориалов в Словакии, и предостеречь других чиновников от посягательств на них.
Рябов напомнил, что мэр Прешова - член оппозиционной партии Demokrati ("Демократы"), который продвигал идею перенести памятник или убрать с него некоторые символы, но не нашел поддержки среди городских депутатов.
Территория мемориала советским воинам-освободителям в Оргеевском районе Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Молдавии территорию мемориала советским воинам превратили в кофейню
30 марта, 18:06
 
В миреСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала