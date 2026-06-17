Белорусские следователи выехали в Россию после атаки на автобус с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белорусские следователи направились в Россию после атаки БПЛА на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области.
- ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, погибшая — женщина, сопровождавшая команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
- СК Белоруссии возбудил уголовное дело.
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Белорусские следователи направились в Россию на фоне атаки БПЛА в Брянской области на автобус, в котором ехали члены белорусской детской спортивной команды, сообщила пресс-служба СК республики.
Как сообщил ранее в среду губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
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"Белорусские следователи выбыли в Российскую Федерацию для оказания содействия российским коллегам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее глава СК Белоруссии Константин Бычек сообщил журналистам, что СК Белоруссии возбудил уголовное дело и находится во взаимодействии с российскими следователями в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.