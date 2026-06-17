Союз торговли предложил фиксировать размер скидки на маркетплейсах

Краткий пересказ от РИА ИИ Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо союза главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Союз предлагает фиксировать размер скидки на весь период ее действия и устанавливать единый размер скидки для всех продавцов внутри одной категории.

ФАС получила письмо и рассмотрит его в установленном порядке.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Союз электронной торговли предложил снижать комиссии продавцам на маркетплейсах, которые отказываются от участия в скидках за счет площадки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо союза главе ФАС Максиму Шаскольскому.

"Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок", - пишут "Ведомости"

Отмечается, что, по мнению СЭТ, действующее право селлеров на отказ от скидок, предоставляемых маркетплейсами за свой счет, остается "во многом формальным". Как считают авторы письма, товары продавца, который решил не участвовать в этой программе, становятся дороже, по сравнению с конкурентами, а сам селлер в таком случае остается в невыгодном положении. Как сообщает газета, союз предлагает закрепить пропорциональное снижение комиссии для продавцов, отказавшихся от скидки маркетплейса.

"Как считают в СЭТе, именно комиссия является одним из источников финансирования дисконтов, поэтому продавцы, не участвующие в таких программах, не должны нести связанные с ними издержки", - подчеркивает газета.

Кроме того, по данным "Ведомостей", предлагается фиксировать размер скидки на весь период ее действия. В письме отмечается, что сейчас размер скидки может меняться несколько раз в день, вследствие чего покупатели могут отменить заказ и переоформить его по более низкой цене. Это приводит к убыткам продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

В обращении также подчеркиваются различия в размерах скидок для селлеров одной и той же категории. По мнению авторов письма, сокрытие маркетплейсами критериев формирования разных дисконтов может создать дискриминационные условия для части участников рынка и снижать их конкурентоспособность. В связи с этим предлагается устанавливать единый размер скидки для всех продавцов внутри одной категории.

"В СЭТе добавляют, что вопросы предоставления скидок маркетплейсами неоднократно обсуждались на различных площадках, включая Общественную палату. Но, по мнению организации, часть проблем до сих пор остается нерешенной. В связи с этим союз просит ФАС учесть изложенные предложения при выработке подходов к регулированию скидочных программ цифровых платформ", - отмечает газета.