Рейтинг@Mail.ru
Союз торговли предложил фиксировать размер скидки на маркетплейсах - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 17.06.2026
Союз торговли предложил фиксировать размер скидки на маркетплейсах

Ведомости: Союз торговли предложил фиксировать размер скидки на маркетплейсах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад товаров в логистическом центре маркетплейса
Склад товаров в логистическом центре маркетплейса - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Склад товаров в логистическом центре маркетплейса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо союза главе ФАС Максиму Шаскольскому.
  • Союз предлагает фиксировать размер скидки на весь период ее действия и устанавливать единый размер скидки для всех продавцов внутри одной категории.
  • ФАС получила письмо и рассмотрит его в установленном порядке.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Союз электронной торговли предложил снижать комиссии продавцам на маркетплейсах, которые отказываются от участия в скидках за счет площадки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо союза главе ФАС Максиму Шаскольскому.
"Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок", - пишут "Ведомости".
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В МЭР предложили дать продавцам отказаться от акций маркетплейсов
3 июня, 07:17
Отмечается, что, по мнению СЭТ, действующее право селлеров на отказ от скидок, предоставляемых маркетплейсами за свой счет, остается "во многом формальным". Как считают авторы письма, товары продавца, который решил не участвовать в этой программе, становятся дороже, по сравнению с конкурентами, а сам селлер в таком случае остается в невыгодном положении. Как сообщает газета, союз предлагает закрепить пропорциональное снижение комиссии для продавцов, отказавшихся от скидки маркетплейса.
"Как считают в СЭТе, именно комиссия является одним из источников финансирования дисконтов, поэтому продавцы, не участвующие в таких программах, не должны нести связанные с ними издержки", - подчеркивает газета.
Кроме того, по данным "Ведомостей", предлагается фиксировать размер скидки на весь период ее действия. В письме отмечается, что сейчас размер скидки может меняться несколько раз в день, вследствие чего покупатели могут отменить заказ и переоформить его по более низкой цене. Это приводит к убыткам продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Скидки на маркетплейсах очень важны и их надо сохранить, заявили в ФАС
8 апреля, 18:05
В обращении также подчеркиваются различия в размерах скидок для селлеров одной и той же категории. По мнению авторов письма, сокрытие маркетплейсами критериев формирования разных дисконтов может создать дискриминационные условия для части участников рынка и снижать их конкурентоспособность. В связи с этим предлагается устанавливать единый размер скидки для всех продавцов внутри одной категории.
"В СЭТе добавляют, что вопросы предоставления скидок маркетплейсами неоднократно обсуждались на различных площадках, включая Общественную палату. Но, по мнению организации, часть проблем до сих пор остается нерешенной. В связи с этим союз просит ФАС учесть изложенные предложения при выработке подходов к регулированию скидочных программ цифровых платформ", - отмечает газета.
Представитель ФАС заявил "Ведомостям", что служба получила письмо и рассмотрит его "в установленном порядке".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Новак объяснил, зачем нужно регулирование маркетплейсов
12 мая, 00:59
 
Максим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала