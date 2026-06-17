Скалони: у меня нет слов, чтобы описать Месси

"У меня нет слов, чтобы описать Месси. На протяжении 20 лет он приучал нас видеть подобные вещи, и он вдохновляет всех, кто на него смотрит. Мы будем двигаться от игры к игре. Команда довольна, мы дали игровое время многим игрокам. Надеюсь, мы сможем выиграть следующий матч и все будут в форме к третьей игре группового этапа", - добавил тренер.