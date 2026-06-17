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Скалони: у меня нет слов, чтобы описать Месси - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
08:05 17.06.2026
Скалони: у меня нет слов, чтобы описать Месси

Скалонин: победа над Алжиром придаст Аргентине уверенности в защите титула на ЧМ

© пресс-служба сборной Аргентины по футболуГлавный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© пресс-служба сборной Аргентины по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J.
  • Лионель Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на чемпионатах мира до 16, сравнявшись с рекордсменом Мирославом Клозе.
  • Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что победа над алжирцами придаст уверенности команде на чемпионате мира.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони заявил, что победа над алжирцами придаст уверенности команде на чемпионате мира, где "альбиселесте" защищают титул.
В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J. Форвард команды Лионель Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на чемпионатах мира до 16, сравнявшись с рекордсменом немцем Мирославом Клозе. Месси принимает участие в шестом мировом первенстве, что также является рекордом.
"Это был очень сложный матч, несмотря на итоговый счет. Первая игра всегда тяжелая, она задает тон. Неудача в первом матче на чемпионате мира 2022 года в Катаре (поражение от сборной Саудовской Аравии со счетом 1:2) долго не давала нам покоя. Этот результат определенно придаст нам уверенности", - сказал Скалони, комментарий которого приводится на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
"У меня нет слов, чтобы описать Месси. На протяжении 20 лет он приучал нас видеть подобные вещи, и он вдохновляет всех, кто на него смотрит. Мы будем двигаться от игры к игре. Команда довольна, мы дали игровое время многим игрокам. Надеюсь, мы сможем выиграть следующий матч и все будут в форме к третьей игре группового этапа", - добавил тренер.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. В следующем матче сборная Аргентины 22 июня сыграет против команды Австрии.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Великий Месси в одиночку уничтожил Алжир на ЧМ. Сделал хет-трик в 38 лет!
Вчера, 08:00
 
ФутболЛионель МессиЛионель СкалониМирослав КлозеМеждународная федерация футбола (ФИФА)Аргентина
 
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