СК показал видео с автобусом, попавшим под удар ВСУ в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет России показал кадры с автобусом, пострадавшим в результате атаки ВСУ в Брянской области.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет России показал кадры с автобусом, на котором ехали дети в момент атаки ВСУ в Брянской области: у автобуса выбиты стекла, а пол и кресла залиты кровью, соответствующее видео опубликовано в канале ведомства на платформе "Макс".
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
На записи длиною 27 секунд видно, как следователи СК РФ проводят осмотр автобуса, попавшего под удар ВСУ. На кадрах видно, что у автобуса пробиты колеса, разбиты окна и посечена одна из сторон. Кроме того, внутри автобуса разбросаны вещи, предположительно, детей, которые в момент удара украинских боевиков находились внутри. Также на полу и на сидениях много крови.