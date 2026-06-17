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СК показал видео с автобусом, попавшим под удар ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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18:27 17.06.2026
СК показал видео с автобусом, попавшим под удар ВСУ в Брянской области

СК показал видео с автобусом, попавшим под удар дрона ВСУ в Брянской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России показал кадры с автобусом, пострадавшим в результате атаки ВСУ в Брянской области.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет России показал кадры с автобусом, на котором ехали дети в момент атаки ВСУ в Брянской области: у автобуса выбиты стекла, а пол и кресла залиты кровью, соответствующее видео опубликовано в канале ведомства на платформе "Макс".
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
На записи длиною 27 секунд видно, как следователи СК РФ проводят осмотр автобуса, попавшего под удар ВСУ. На кадрах видно, что у автобуса пробиты колеса, разбиты окна и посечена одна из сторон. Кроме того, внутри автобуса разбросаны вещи, предположительно, детей, которые в момент удара украинских боевиков находились внутри. Также на полу и на сидениях много крови.
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РоссияБрянская областьЕгор КовальчукСледственный комитет России (СК РФ)Атака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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