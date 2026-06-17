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Фидан поблагодарил Шойгу за вклад в обеспечение стабильности в Сирии - РИА Новости, 17.06.2026
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11:34 17.06.2026
Фидан поблагодарил Шойгу за вклад в обеспечение стабильности в Сирии

Фидан поблагодарил Шойгу за вклад за усилия по обеспечению стабильности в Сирии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Москве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу за усилия по обеспечению стабильности в Сирии.
  • Он отметил, что Турция и Россия сотрудничали в сложные времена и продолжат совместную работу в будущем.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу за усилия по обеспечению стабильности в Сирии.
"Мы сотрудничали и работали вместе в самые сложные времена. Раньше и вы, и я занимали более оперативные должности, теперь работаем в политической сфере. Мы работали во многих направлениях, и я думаю, что в будущем нам предстоит еще много дел. Я хотел бы выразить вам благодарность за ваши старания в обеспечении стабильности в Сирии", – сказал Фидан на встрече с Шойгу в Москве.
Фидан ранее был главой турецкой службы безопасности, Шойгу возглавлял Минобороны РФ.
Глава турецкой дипломатии находится в России с рабочим визитом. В среду планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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