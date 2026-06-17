Фидан поблагодарил Шойгу за вклад в обеспечение стабильности в Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу за усилия по обеспечению стабильности в Сирии.
- Он отметил, что Турция и Россия сотрудничали в сложные времена и продолжат совместную работу в будущем.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу за усилия по обеспечению стабильности в Сирии.
"Мы сотрудничали и работали вместе в самые сложные времена. Раньше и вы, и я занимали более оперативные должности, теперь работаем в политической сфере. Мы работали во многих направлениях, и я думаю, что в будущем нам предстоит еще много дел. Я хотел бы выразить вам благодарность за ваши старания в обеспечении стабильности в Сирии", – сказал Фидан на встрече с Шойгу в Москве.
Фидан ранее был главой турецкой службы безопасности, Шойгу возглавлял Минобороны РФ.
Глава турецкой дипломатии находится в России с рабочим визитом. В среду планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.