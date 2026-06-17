Болельщики "Динамо" растрогали Шварца приемом в аэропорту

"Невероятно снова быть здесь после стольких лет. Благодарен видеть столько людей от глубины своего сердца. Обычно я плачу в последний день работы, а сейчас в первый. Это особенный клуб для меня, особенные люди. Я говорил с семьей. Для меня это очень эмоциональный день", - заявил журналистам Шварц.