Болельщики "Динамо" растрогали Шварца приемом в аэропорту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий специалист Сандро Шварц вернулся в московское «Динамо».
- Шварц заявил, что футбольный клуб «Динамо» является для него особенным местом.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вернувшийся в московское "Динамо" немецкий специалист Сандро Шварц заявил, что столичный футбольный клуб является для него особенным местом, отметив, что его растрогала встреча после возвращения.
"Невероятно снова быть здесь после стольких лет. Благодарен видеть столько людей от глубины своего сердца. Обычно я плачу в последний день работы, а сейчас в первый. Это особенный клуб для меня, особенные люди. Я говорил с семьей. Для меня это очень эмоциональный день", - заявил журналистам Шварц.