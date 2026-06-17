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Источник раскрыл подробности дела против Шурыгиной - РИА Новости, 17.06.2026
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10:40 17.06.2026 (обновлено: 10:42 17.06.2026)
Источник раскрыл подробности дела против Шурыгиной

РИА Новости: дело против Шурыгиной завели из-за фото и видео в Telegram-канале

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтактеДиана Шурыгина
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте
Диана Шурыгина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против Дианы Шурыгиной (Шляниной) возбуждено уголовное дело о распространении порнографии.
  • Шурыгина отправлена под домашний арест до 19 июля.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Уголовное дело о распространении порнографии было возбуждено против Дианы Шурыгиной (Шляниной) из-за публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале, который она администрировала, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Шурыгиной предъявлено обвинение в распространении порнографии. Суд отправил девушку под домашний арест до 19 июля.
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о порнографии
Вчера, 01:50
"Уголовное дело было возбуждено после публикации фотографий и видео интимного характера в Telegram-канале, администратором которой является Шурыгина", - сказал собеседник агентства.
Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году, когда она появилась вместе с родителями в программе "Пусть говорят". Уроженка Ульяновска посетила вечеринку, после которой заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд приговорил его к 8 годам колонии, апелляция снизила срок до 3 лет и 3 месяцев, на свободу он вышел в январе 2018 года.
Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. Они развелись в 2019 году.
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ПроисшествияУльяновскДиана ШурыгинаСергей СеменовПусть говорят
 
 
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