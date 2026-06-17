Источник раскрыл подробности дела против Шурыгиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Против Дианы Шурыгиной (Шляниной) возбуждено уголовное дело о распространении порнографии.

Шурыгина отправлена под домашний арест до 19 июля.

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Уголовное дело о распространении порнографии было возбуждено против Дианы Шурыгиной (Шляниной) из-за публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале, который она администрировала, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Шурыгиной предъявлено обвинение в распространении порнографии. Суд отправил девушку под домашний арест до 19 июля.

"Уголовное дело было возбуждено после публикации фотографий и видео интимного характера в Telegram-канале, администратором которой является Шурыгина", - сказал собеседник агентства.

Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году, когда она появилась вместе с родителями в программе " Пусть говорят ". Уроженка Ульяновска посетила вечеринку, после которой заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов . Суд приговорил его к 8 годам колонии, апелляция снизила срок до 3 лет и 3 месяцев, на свободу он вышел в январе 2018 года.