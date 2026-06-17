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В Севастополе призвали в первую очередь восстановить кровлю панорамы - РИА Новости, 17.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:49 17.06.2026
В Севастополе призвали в первую очередь восстановить кровлю панорамы

Смородкин призвал первоочередно восстановить кровлю музея "Оборона Севастополя"

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" осталось без защиты от осадков из-за поврежденной кровли.
  • Директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что в первую очередь необходимо провести противоаварийные работы с кровлей.
  • После восстановления кровли можно будет перейти к реставрации самого здания и написанию картины.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Восстановление кровли здания музея-панорамы "Оборона Севастополя", пострадавшего при ударе ВСУ, необходимо сделать в первую очередь, поскольку здание не защищено от осадков, сообщил журналистам директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Нужно расставлять приоритеты… У нас еще очень много работы перед восстановлением панорамы со зданием, потому что здание сегодня, по сути, не имеет кровли: оно не защищено от осадков, и писать картину в этих условиях абсолютно невозможно. У нас есть время, во-первых, заказать сам холст - это небыстрое изготовление. Во-вторых, нам необходимо в первую очередь сделать противоаварийные работы с кровлей, которые сейчас делают спасатели", - сказал журналистам Смородкин.
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Он добавил, что это необходимо, чтобы после снега и дождя здание не покрывалось грибковыми образованиями и не сырело. По его словам, только после восстановления кровли можно переходить к реставрации самого здания.
"Строительные работы и написание маслом картин - они несовместимы абсолютно. Там должно быть чисто, сухо и тепло", - пояснил Смородкин.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
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