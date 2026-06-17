В Севастополе призвали в первую очередь восстановить кровлю панорамы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" осталось без защиты от осадков из-за поврежденной кровли.
- Директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что в первую очередь необходимо провести противоаварийные работы с кровлей.
- После восстановления кровли можно будет перейти к реставрации самого здания и написанию картины.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Восстановление кровли здания музея-панорамы "Оборона Севастополя", пострадавшего при ударе ВСУ, необходимо сделать в первую очередь, поскольку здание не защищено от осадков, сообщил журналистам директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Нужно расставлять приоритеты… У нас еще очень много работы перед восстановлением панорамы со зданием, потому что здание сегодня, по сути, не имеет кровли: оно не защищено от осадков, и писать картину в этих условиях абсолютно невозможно. У нас есть время, во-первых, заказать сам холст - это небыстрое изготовление. Во-вторых, нам необходимо в первую очередь сделать противоаварийные работы с кровлей, которые сейчас делают спасатели", - сказал журналистам Смородкин.
Он добавил, что это необходимо, чтобы после снега и дождя здание не покрывалось грибковыми образованиями и не сырело. По его словам, только после восстановления кровли можно переходить к реставрации самого здания.
"Строительные работы и написание маслом картин - они несовместимы абсолютно. Там должно быть чисто, сухо и тепло", - пояснил Смородкин.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.