Для восстановления панорамы Севастополя соберут спецколлегию художников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор музея Михаил Смородкин сообщил о планах собрать спецколлегию художников для восстановления утраченного полотна панорамы "Оборона Севастополя".
- ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", в результате которого была практически уничтожена панорама, воссозданная в советское время, а восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Для восстановления полотна панорамы обороны Севастополя соберут спецколлегию художников и отберут специальную группу, которая будет заниматься восстановлением, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.
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"Я думаю, что это вопрос не сегодняшнего дня, будет, скорее всего, собрана специальная коллегия художников, и отобрана группа, которая будет заниматься восстановлением утраченного полотна", - сказал Смородкин.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.