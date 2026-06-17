Названы сроки восстановления музея обороны Севастополя, атакованного ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восстановление полотна музея-панорамы «Оборона Севастополя» может занять от четырех месяцев до трех лет.
- Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Восстановление полотна атакованного ВСУ музея-панорамы "Оборона Севастополя" может занять от четырех месяцев до трех лет, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.
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"Между четырьмя месяцами и тремя годами, вот примерно на эти сроки мы смотрим", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках реставрации.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.