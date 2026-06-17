Уничтоженное ВСУ полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил историк

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Уничтоженное в результате удара беспилотника ВСУ по зданию музея обороны Севастополя полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил РИА Новости крымский историк, глава комитета парламента Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.