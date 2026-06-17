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Уничтоженное ВСУ полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил историк - РИА Новости, 17.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:02 17.06.2026
Уничтоженное ВСУ полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил историк

Бобков: уничтоженное ВСУ полотно панорамы Севастополя было настоящим шедевром

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкПанорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."
Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 гг. - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара беспилотника ВСУ по зданию музея «Оборона Севастополя» уничтожено более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы.
  • По словам крымского историка Владимира Бобкова, уничтоженное полотно панорамы было настоящим шедевром.
  • Историк уверен, что полотно панорамы обязательно восстановят.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Уничтоженное в результате удара беспилотника ВСУ по зданию музея обороны Севастополя полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил РИА Новости крымский историк, глава комитета парламента Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника в ночь на 10 июня по зданию музея "Оборона Севастополя", сообщали во вторник в пресс-службе культурного учреждения.
Показ фрагментов панорамы Франца Рубо Штурм 6 июня 1855 года в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Цифровая копия музея "Оборона Севастополя" поможет воссоздать панораму
Вчера, 12:29
"Полотно панорамы отображало дух, волю, самопожертвенность и героизм русского солдата. Оно прославляло долгие годы героев Крымской войны. Даже восстановленная советскими художниками репродукция была источником исторической информации и настоящим шедевром, который сегодня фактически утрачен", - сказал Бобков.
При этом, историк уверен, что полотно панорамы обязательно восстановят.
Атака ВСУ длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно воссоздали в советское время после Великой Отечественной войны. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Севастополе рассказали, какая часть полотна панорамы уцелела после пожара
Вчера, 19:55
 
КультураСевастопольРеспублика КрымВладимир БобковВооруженные силы УкраиныКультура
 
 
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