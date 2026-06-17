Краткий пересказ от РИА ИИ
- Статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец".
- Поводом для внесения в базу стало то, что замминистра культуры встретилась с представителями регионов Содружества "Донбасс" в Донской государственной публичной библиотеке в рамках форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России".
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева была внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Алексеевой были опубликованы на сайте в среду. "Миротворец" обвиняет ее в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что замминистра культуры встретилась с представителями регионов Содружества "Донбасс" в Донской государственной публичной библиотеке в рамках форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России".
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.