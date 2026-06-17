Уже 35 стран поддержали снятие санкций с Ирана после соглашения с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция, Италия, Великобритания и Германия выступили с совместным заявлением о возможном снятии санкций с Ирана в ответ на его шаги по ядерной программе.
- 35 стран присоединились к заявлению о возможном снятии санкций с Ирана.
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Уже 35 стран присоединились к совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана в ответ на его шаги по своей ядерной программе, следует из списка, опубликованного Даунинг-стрит.
Италия, Франция, Германия и Великобритания сделали совместное заявление о том, что готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном. В заявлении страны приветствуют меморандум о взаимопонимании между США и Ираном и утверждают, что готовы сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ для того, чтобы Иран не имел ядерного оружия. В ответ на ясные и достоверные шаги Ирана в этом направлении страны готовы снять с него санкции.
В числе стран также - Албания, Венгрия, Дания, Исландия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Румыния, Испания, Коморские острова, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Тринидад и Тобаго.
Ранее президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.