Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров севшего в Сочи рейса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Smartavia, экстренно севшего в международном аэропорту Сочи.
- Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Smartavia, экстренно севшего в Сочи, сообщает ведомство.
В среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи. Вскоре он вернулся в авиагавань. На борту находилось 125 пассажиров.
"Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Сочи... Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.