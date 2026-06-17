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Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров севшего в Сочи рейса - РИА Новости, 18.06.2026
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23:59 17.06.2026 (обновлено: 00:00 18.06.2026)
Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров севшего в Сочи рейса

Прокуратура держит под контролем ситуацию с рейсом Smartavia, севшим в Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Smartavia, экстренно севшего в международном аэропорту Сочи.
  • Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Smartavia, экстренно севшего в Сочи, сообщает ведомство.
В среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи. Вскоре он вернулся в авиагавань. На борту находилось 125 пассажиров.
"Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Сочи... Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
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