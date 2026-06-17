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Рейс Smartavia, предварительно, вернулся в Сочи из-за технеисправности - РИА Новости, 17.06.2026
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23:41 17.06.2026
Рейс Smartavia, предварительно, вернулся в Сочи из-за технеисправности

Рейс Smartavia, предварительно, вернулся в аэропорт Сочи из-за технеисправности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМодель самолета авиакомпании Smartavia
Модель самолета авиакомпании Smartavia - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Модель самолета авиакомпании Smartavia. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейс Smartavia из Сочи в Архангельск вернулся в аэропорт вылета.
  • По предварительным данным Росавиации, причиной возвращения стало обнаружение технической неисправности на борту Boeing 737-800.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рейс Smartavia из Сочи в Архангельск принял решение вернуться в аэропорт вылета, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает Росавиация.
"Об авиационном событии с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia. Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту", - говорится в сообщении.
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СочиАрхангельскSmartaviaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 737-800Происшествия
 
 
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