Рейс Smartavia, предварительно, вернулся в Сочи из-за технеисправности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рейс Smartavia из Сочи в Архангельск вернулся в аэропорт вылета.
- По предварительным данным Росавиации, причиной возвращения стало обнаружение технической неисправности на борту Boeing 737-800.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рейс Smartavia из Сочи в Архангельск принял решение вернуться в аэропорт вылета, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает Росавиация.
"Об авиационном событии с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia. Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту", - говорится в сообщении.