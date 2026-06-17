Самолет Сочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, подал аварийный сигнал над Черным морем.
- Самолет возвращается в аэропорт вылета.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самолет Smartavia рейсом Сочи - Архангельск, подавший аварийный сигнал над Черным морем, возвращается в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее в среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи, следует из данных сервиса Flightradar24.
"Рейс Сочи - Архангельск… Самолет возвращается в аэропорт вылета", - рассказали в Smartavia.