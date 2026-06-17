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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека - РИА Новости, 17.06.2026
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21:09 17.06.2026 (обновлено: 22:15 17.06.2026)
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

В Подмосковье на аэродроме Вихрево потерпел крушение легкомоторный самолет

© Фото : МЧС РоссииКрушение легкомоторного самолета в Подмосковье
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МЧС России
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкомоторный самолет потерпел крушение в Сергиево-Посадском городском округе.
  • Погибли два человека.
  • Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура.
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"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. По предварительным данным, ЧП произошло сегодня вечером на аэродроме Вихрево в городском округе Сергиев Посад в Московской области", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, при крушении погибли два человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, одним из погибших оказался летчик-испытатель Петр Тутакин.
В МЧС добавили, что самолет упал при заходе на посадку. Разрушений на земле нет.
На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.
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