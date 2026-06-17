В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Легкомоторный самолет потерпел крушение в Сергиево-Посадском городском округе.

Погибли два человека.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

« "Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье . По предварительным данным, ЧП произошло сегодня вечером на аэродроме Вихрево в городском округе Сергиев Посад в Московской области", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, при крушении погибли два человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, одним из погибших оказался летчик-испытатель Петр Тутакин.

В МЧС добавили, что самолет упал при заходе на посадку. Разрушений на земле нет.