В Херсонской области один человек погиб и семь ранены из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один мирный житель Херсонской области погиб, семь ранены от атак ВСУ за сутки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб и семь ранены от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"За минувшие сутки в результате украинской агрессии погиб один мирный житель, семь человек ранены", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, женщина 1959 года рождения погибла в результате атаки вражеского беспилотника.