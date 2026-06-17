РЖД обеспечивают стабильность доставки нефтепродуктов, заявили в компании

На протяжении всего маршрута ведется непрерывный мониторинг, чтобы цистерны своевременно доставлялись получателям.

"При этом особое значение имеет слаженность всех участников цепочки: четкое соблюдение графика выгрузки поступающих грузов позволит максимально эффективно использовать пропускную способность сети и увеличить подачу подвижного состава под погрузку", - отмечают РЖД.