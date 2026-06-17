РЖД обеспечивают стабильность доставки нефтепродуктов, заявили в компании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД обеспечивают стабильность доставки нефтепродуктов по России.
- В компании действует координационный штаб для бесперебойного снабжения регионов топливом.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. РЖД обеспечивают стабильность доставки нефтепродуктов в регионы России, сообщила компания.
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"РЖД обеспечивают стабильность доставки нефтепродуктов. Для бесперебойного снабжения регионов топливом в РЖД действует координационный штаб. Его главная задача – обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
В РЖД отметили, что к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяют текущие технические и технологические возможности инфраструктуры.
На протяжении всего маршрута ведется непрерывный мониторинг, чтобы цистерны своевременно доставлялись получателям.
"При этом особое значение имеет слаженность всех участников цепочки: четкое соблюдение графика выгрузки поступающих грузов позволит максимально эффективно использовать пропускную способность сети и увеличить подачу подвижного состава под погрузку", - отмечают РЖД.