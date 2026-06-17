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Ротенберг рассказал, собирается ли он вернуться к работе в клубе - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Хоккей
 
12:52 17.06.2026
Ротенберг рассказал, собирается ли он вернуться к работе в клубе

Ротенберг: решение по работе в клубе буду принимать с учетом интересов сборной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоман Ротенберг на матче "Россия 25"
Роман Ротенберг на матче Россия 25 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Ротенберг отметил, что все решения относительно его будущего в тренерской карьере будут приниматься с учетом интересов сборной России.
  • Роман Ротенберг ушел с поста главного тренера петербургского СКА после сезона-2024/25, в котором команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, комментируя РИА Новости свое будущее в тренерской карьере, отметил, что все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России.
До июня 2025 года Ротенберг работал главным тренером петербургского СКА, откуда ушел после сезона-2024/25, в котором команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда, уступив московскому "Динамо" (2-4).
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"Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России", - ответил Ротенберг на вопрос, допускает ли он, что не вернется к тренерству в хоккейных клубах.
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