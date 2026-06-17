Ротенберг рассказал, собирается ли он вернуться к работе в клубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Ротенберг отметил, что все решения относительно его будущего в тренерской карьере будут приниматься с учетом интересов сборной России.
- Роман Ротенберг ушел с поста главного тренера петербургского СКА после сезона-2024/25, в котором команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, комментируя РИА Новости свое будущее в тренерской карьере, отметил, что все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России.
До июня 2025 года Ротенберг работал главным тренером петербургского СКА, откуда ушел после сезона-2024/25, в котором команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда, уступив московскому "Динамо" (2-4).
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"Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России", - ответил Ротенберг на вопрос, допускает ли он, что не вернется к тренерству в хоккейных клубах.