Россия ценит позицию Брунея на международной арене, заявил Путин

"Мы ценим, Ваше Величество, что Брунею удается сохранять сбалансированную позицию в международных делах, в том числе по очень сложным драматическим сюжетам, с которыми мир сталкивается сегодня. В этом, безусловно, Ваша большая личная заслуга как одного из наиболее опытных руководителей государств мира", - отметил Путин.