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Россия ценит позицию Брунея на международной арене, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2026
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18:44 17.06.2026
Россия ценит позицию Брунея на международной арене, заявил Путин

Путин: Россия ценит сбалансированную позицию Брунея на международной арене

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • Путин отметил, что Россия ценит сбалансированную позицию Брунея на международной арене.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия ценит сбалансированную позицию Брунея на международной арене, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин встретился с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани.
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"Мы ценим, Ваше Величество, что Брунею удается сохранять сбалансированную позицию в международных делах, в том числе по очень сложным драматическим сюжетам, с которыми мир сталкивается сегодня. В этом, безусловно, Ваша большая личная заслуга как одного из наиболее опытных руководителей государств мира", - отметил Путин.
По его словам, именно Россия с Брунеем стояли у истоков идеи формирования общерегиональной архитектуры безопасности.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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РоссияКазаньБрунейВладимир ПутинХассанал Болкиах
 
 
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