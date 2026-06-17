Россиянам рассказали, как уберечь ребенка от перегрева в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор рекомендует планировать прогулки с детьми в жаркую погоду на утренние часы до 11:00, исключая пребывание на улице с 12:00 до 16:00.

Для прогулок следует выбирать одежду из легких и натуральных тканей свободного кроя, обязательно ношение головного убора, также необходимо брать с собой воду и больше пить.

Рацион питания ребенка должен включать свежие овощи, фрукты, отварные или приготовленные на пару блюда, при этом рекомендуется исключить жареную и жирную пищу.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прогулки с детьми в жаркую погоду рекомендовано проводить только в утренние часы, чтобы ребенок не подвергался интенсивному воздействию тепла, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

« "Родителям рекомендуется планировать прогулки на утренние часы до 11.00, исключая пребывание на улице в наиболее жаркий период с 12.00 до 16.00, и следить, чтобы ребенок не подвергался интенсивному воздействию тепла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для прогулки стоит выбрать одежду из легких и натуральных тканей свободного кроя, обязательно ношение головного убора. Кроме того, необходимо брать с собой на прогулки воду и больше пить. Физические нагрузки и активные игры в жаркие часы следует ограничить.

« "Рацион питания ребенка должен включать свежие овощи, фрукты, а также отварные или приготовленные на пару блюда, при этом жареную и жирную пищу рекомендуется исключить", - отметили в Роспотребнадзоре.