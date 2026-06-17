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Россиянам рассказали, как уберечь ребенка от перегрева в жару - РИА Новости, 17.06.2026
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07:28 17.06.2026
Россиянам рассказали, как уберечь ребенка от перегрева в жару

Роспотребнадзор рекомендовал проводить прогулки с детьми в жаркий сезон утром

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге
Женщина с детьми гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина с детьми гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор рекомендует планировать прогулки с детьми в жаркую погоду на утренние часы до 11:00, исключая пребывание на улице с 12:00 до 16:00.
  • Для прогулок следует выбирать одежду из легких и натуральных тканей свободного кроя, обязательно ношение головного убора, также необходимо брать с собой воду и больше пить.
  • Рацион питания ребенка должен включать свежие овощи, фрукты, отварные или приготовленные на пару блюда, при этом рекомендуется исключить жареную и жирную пищу.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прогулки с детьми в жаркую погоду рекомендовано проводить только в утренние часы, чтобы ребенок не подвергался интенсивному воздействию тепла, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
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"Родителям рекомендуется планировать прогулки на утренние часы до 11.00, исключая пребывание на улице в наиболее жаркий период с 12.00 до 16.00, и следить, чтобы ребенок не подвергался интенсивному воздействию тепла", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что для прогулки стоит выбрать одежду из легких и натуральных тканей свободного кроя, обязательно ношение головного убора. Кроме того, необходимо брать с собой на прогулки воду и больше пить. Физические нагрузки и активные игры в жаркие часы следует ограничить.
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"Рацион питания ребенка должен включать свежие овощи, фрукты, а также отварные или приготовленные на пару блюда, при этом жареную и жирную пищу рекомендуется исключить", - отметили в Роспотребнадзоре.
Там напомнили также, что купание детей допускается только в специально оборудованных для этого местах. Особое внимание следует уделять детям в возрасте до одного года, помня, что чрезмерное тепло так же вредно для детского здоровья, как и холод.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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