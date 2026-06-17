Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек материалов ЕГЭ-2026 до экзамена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было.
- Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никаких утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"Никаких утечек экзаменационных материалов до проведения экзамена не было", - сказал Круглинский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня.