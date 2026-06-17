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"Росконгресс" рассказал о зависимости США и ЕС от китайской фармацевтики - РИА Новости, 17.06.2026
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01:16 17.06.2026
"Росконгресс" рассказал о зависимости США и ЕС от китайской фармацевтики

"Росконгресс": лекарства будут "ядерной опцией" в переговорах Китая с США и ЕС

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Пекина
Виды Пекина - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай производит 90–95% ибупрофена, импортируемого США и ЕС, а также контролирует более 80% мирового производства базовых антибиотиков.
  • Зависимость США и Европы от китайских поставок лекарств делает их уязвимыми в случае геополитической напряженности, что позволяет Китаю использовать эту зависимость как «ядерную опцию» в торговых переговорах.
  • Россия также зависит от китайских производителей, но, по мнению экспертов, должна стремиться к развитию отечественного производства субстанций для обеспечения национальной лекарственной безопасности.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Доминирующее положение китайских производителей на глобальном фармацевтическом рынке и зависимость США и Европы от поставок ибупрофена, парацетамола, антибиотиков и других препаратов, делают лекарства "ядерной опцией" в торговых переговорах Китая, говорится в докладе "Росконгресса" "Химия зависимости. Почему импортозамещение в фармацевтике – это еще не суверенитет", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Сегодня Китай производит 90–95% ибупрофена, импортируемого США и ЕС. Также КНР контролирует более 80% мирового производства базовых антибиотиков (доксициклин, амоксициллин) и является ведущим производителем ключевых интермедиатов для метформина - препарата первой линии лечения диабета. Китай и Индия совместно производят более 70% мирового парацетамола, причем Китай - крупнейший единичный производитель", – говорится в докладе.
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Авторы цитируют опубликованный в феврале 2026 года доклад аналитического центра Atlantic Council, который "охарактеризовал фармацевтическую зависимость США от Китая как "ядерную опцию" в торговых переговорах".
В частности, законы КНР об экспортном контроле и биобезопасности позволяют властям в случае геополитической напряженности вводить ограничения поставок лекарств. "27% препаратов из американского перечня жизненно важных лекарств классифицированы Министерством обороны США как высокорисковые из-за зависимости от китайских производителей. Эта цифра делает любое прямое противостояние крайне рискованным для американской стороны", – говорится в документе.
Аналогичная ситуация, по данным экспертов, сложилась в Европе. "Согласно данным Еврокомиссии, 80% импортируемых фармацевтических ингредиентов поступают из пяти стран, в том числе 45% - из Китая", – говорится в докладе. Авторы напоминают о ситуации в январе 2023 года, когда Европейское агентство по лекарственным средствам объявило тревогу из-за нехватки амоксициллина. "Один из самых распространенных антибиотиков, более 80% производства которого сосредоточено в Китае, едва не спровоцировал медицинский кризис в странах ЕС", - говорится в документе.
Фармацевтическая отрасль России также зависит от китайских производителей, но с существенным отличием: Китай является дружественной страной. Тем не менее, по мнению экспертов, Россия должна извлечь из этого уроки.
"Лекарственный суверенитет - не узкоотраслевая задача, а одна из основ национальной лекарственной безопасности. Без развитого отечественного производства субстанций любые системы лекарственного обеспечения и охраны здоровья остаются уязвимыми", - подчеркивают авторы.
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