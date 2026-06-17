Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу сайта Hip-Hop.ru в России.
- В ведомстве сообщили, что решения уполномоченных органов в отношении сайта не поступали.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу сайта Hip-Hop.ru в России, решения уполномоченных органов в отношении сайта не поступали.
Сайт является одним из старейших русскоязычных форумов, посвященных хип‑хоп‑культуре и рэпу. Ранее на сайте появилось сообщение: "На данный момент Hip-Hop.Ru заблокирован в России, и есть риск потерять сам домен".
"Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали. Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается", - сообщили в ведомстве.