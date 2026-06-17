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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу сайта Hip-Hop.ru - РИА Новости, 17.06.2026
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12:34 17.06.2026 (обновлено: 12:37 17.06.2026)
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу сайта Hip-Hop.ru

Роскомнадзор не ограничил работу сайта Hip-Hop.ru в России

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу сайта Hip-Hop.ru в России.
  • В ведомстве сообщили, что решения уполномоченных органов в отношении сайта не поступали.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу сайта Hip-Hop.ru в России, решения уполномоченных органов в отношении сайта не поступали.
Сайт является одним из старейших русскоязычных форумов, посвященных хип‑хоп‑культуре и рэпу. Ранее на сайте появилось сообщение: "На данный момент Hip-Hop.Ru заблокирован в России, и есть риск потерять сам домен".
"Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали. Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается", - сообщили в ведомстве.
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