В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в качественном квасе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Качественный квас не должен содержать консерванты, подсластители, искусственные ароматизаторы и красители.
- В составе кваса могут быть растительное сырье и продукты его переработки, а также сахар, мед, вода, соль, дрожжи, молочнокислые бактерии и пищевые добавки.
- Непастеризованные квасы хранятся до месяца и обязательно в холодильнике, тогда как пастеризованные могут храниться до года и более.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Качественный квас не должен содержать в себе консерванты, подсластители, искусственные ароматизаторы и красители, при этом в напитке могут быть растительное сырье и продукты его переработки, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
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"При выборе кваса важно понимать, чего в его составе быть не должно. В качественном напитке отсутствуют консерванты и подсластители, а также искусственные ароматизаторы и красители", - говорится в сообщении.
Эксперты Роскачества отметили, что на этикетке должно быть полное название продукта. Если указано "Напиток безалкогольный газированный" или подобное, то это не квас, а произведенный по другому стандарту продукт.
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"В составе кваса могут быть: растительное сырье и продукты его переработки (зерновое, фруктово-ягодное, овощное); сахар; натуральный мед; питьевая либо минеральная природная вода; соль поваренная; дрожжи и молочнокислые бактерии; пищевые добавки (в том числе регуляторы кислотности)", - добавили в организации.
Помимо этого, эксперты Роскачества рассказали, что непастеризованные квасы хранятся до месяца и обязательно в холодильнике, тогда как пастеризованные могут не портиться до года и более. Также у традиционного темного кваса пастеризация не меняет органолептических свойств, а светлый квас после тепловой обработки может изменить вкус и аромат.
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17 июля 2025, 20:20