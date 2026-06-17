В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в качественном квасе

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Качественный квас не должен содержать в себе консерванты, подсластители, искусственные ароматизаторы и красители, при этом в напитке могут быть растительное сырье и продукты его переработки, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

"При выборе кваса важно понимать, чего в его составе быть не должно. В качественном напитке отсутствуют консерванты и подсластители, а также искусственные ароматизаторы и красители", - говорится в сообщении.

"В составе кваса могут быть: растительное сырье и продукты его переработки (зерновое, фруктово-ягодное, овощное); сахар; натуральный мед; питьевая либо минеральная природная вода; соль поваренная; дрожжи и молочнокислые бактерии; пищевые добавки (в том числе регуляторы кислотности)", - добавили в организации.

Помимо этого, эксперты Роскачества рассказали, что непастеризованные квасы хранятся до месяца и обязательно в холодильнике, тогда как пастеризованные могут не портиться до года и более. Также у традиционного темного кваса пастеризация не меняет органолептических свойств, а светлый квас после тепловой обработки может изменить вкус и аромат.