Росгвардия показала уничтожение украинского БПЛА в брянском приграничье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецназ Росгвардии уничтожил ударный беспилотник ВСУ FP-1 в приграничном районе Брянской области.
- Сбитый дрон рухнул и сдетонировал в поле, пострадавших и разрушений нет.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Росгвардия опубликовала видео, как ее спецназ уничтожил огнем из стрелкового оружия ударный беспилотник ВСУ FP-1 в одном из приграничных районов Брянской области.
"Спецназ Росгвардии огнем из стрелкового оружия уничтожил ударный беспилотник ВСУ FP-1 в одном из приграничных районов Брянской области. Сбитый вражеский дрон рухнул и сдетонировал в поле, пострадавших и разрушений нет", - сообщила Росгвардия на платформе "Макс".
На снятых кадрах заметна стрельба по летящему беспилотнику. После этого приводится фотография с места его падения.