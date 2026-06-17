Росгвардия показала уничтожение украинского БПЛА в брянском приграничье

БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Росгвардия опубликовала видео, как ее спецназ уничтожил огнем из стрелкового оружия ударный беспилотник ВСУ FP-1 в одном из приграничных районов Брянской области.

На снятых кадрах заметна стрельба по летящему беспилотнику. После этого приводится фотография с места его падения.