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Росгвардия показала уничтожение украинского БПЛА в брянском приграничье - РИА Новости, 17.06.2026
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12:12 17.06.2026
Росгвардия показала уничтожение украинского БПЛА в брянском приграничье

Росгвардия показала уничтожение ударного БПЛА ВСУ в брянском приграничье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецназ Росгвардии уничтожил ударный беспилотник ВСУ FP-1 в приграничном районе Брянской области.
  • Сбитый дрон рухнул и сдетонировал в поле, пострадавших и разрушений нет.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Росгвардия опубликовала видео, как ее спецназ уничтожил огнем из стрелкового оружия ударный беспилотник ВСУ FP-1 в одном из приграничных районов Брянской области.
"Спецназ Росгвардии огнем из стрелкового оружия уничтожил ударный беспилотник ВСУ FP-1 в одном из приграничных районов Брянской области. Сбитый вражеский дрон рухнул и сдетонировал в поле, пострадавших и разрушений нет", - сообщила Росгвардия на платформе "Макс".
На снятых кадрах заметна стрельба по летящему беспилотнику. После этого приводится фотография с места его падения.
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БезопасностьБрянская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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