Росавиация определила падение самолета в Подмосковье как катастрофу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Легкомоторный самолет Zlin Z42 потерпел крушение в Сергиево-Посадском городском округе Московской области 17 июня.
- Росавиация классифицировала крушение как катастрофу.
- Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием центрального межрегионального территориального управления Росавиации.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росавиация классифицировала крушение частного легкого самолета Zlin Z42 под Сергиевым Посадом, в котором погибло два человека, как катастрофу, сообщило ведомство.
Легкомоторный самолет потерпел крушение в среду в Московской области, два человека погибли, сообщало ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В среду, 17 июня, в Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло падение частного легкого самолета Zlin Z42... Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу", - говорится в сообщении.
Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием центрального межрегионального территориального управления Росавиации, отметили в ведомстве.
"Ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили там.