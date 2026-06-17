Росавиация определила падение самолета в Подмосковье как катастрофу

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росавиация классифицировала крушение частного легкого самолета Zlin Z42 под Сергиевым Посадом, в котором погибло два человека, как катастрофу, сообщило ведомство.

"Ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили там.