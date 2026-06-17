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Росавиация определила падение самолета в Подмосковье как катастрофу - РИА Новости, 17.06.2026
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21:49 17.06.2026
Росавиация определила падение самолета в Подмосковье как катастрофу

Росавиация определила крушение частного самолета в Подмосковье как катастрофу

© Фото : МЧС РоссииКрушение легкомоторного самолета в Подмосковье
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МЧС России
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкомоторный самолет Zlin Z42 потерпел крушение в Сергиево-Посадском городском округе Московской области 17 июня.
  • Росавиация классифицировала крушение как катастрофу.
  • Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием центрального межрегионального территориального управления Росавиации.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росавиация классифицировала крушение частного легкого самолета Zlin Z42 под Сергиевым Посадом, в котором погибло два человека, как катастрофу, сообщило ведомство.
Легкомоторный самолет потерпел крушение в среду в Московской области, два человека погибли, сообщало ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В среду, 17 июня, в Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло падение частного легкого самолета Zlin Z42... Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу", - говорится в сообщении.
Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием центрального межрегионального территориального управления Росавиации, отметили в ведомстве.
"Ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили там.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитет
 
 
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