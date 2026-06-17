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Росавиация ограничила полеты легких самолетов в Центральной России - РИА Новости, 17.06.2026
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14:44 17.06.2026 (обновлено: 16:23 17.06.2026)
Росавиация ограничила полеты легких самолетов в Центральной России

Росавиация ограничила полеты легких самолетов в 8 регионах Центральной России

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкЛегкий самолет
Легкий самолет - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация ограничила полеты легких и сверхлегких самолетов в восьми регионах по представлению Минобороны.
  • Запрет будет действовать над Москвой, Подмосковьем, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями с 20 июня до особого уведомления.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Росавиация ограничила полеты легких и сверхлегких самолетов в восьми регионах Центральной России.
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"По представлению Минобороны Главный центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации", — заявило ведомство.

Запрет будет действовать над Москвой, районами Подмосковья, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Он вступит в силу с 20 июня и продлится до особого уведомления.
Регулярные и чартерные рейсы продолжат выполнять согласно расписанию. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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БезопасностьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВладимирская областьМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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