Росавиация ограничила полеты легких самолетов в Центральной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация ограничила полеты легких и сверхлегких самолетов в восьми регионах по представлению Минобороны.
- Запрет будет действовать над Москвой, Подмосковьем, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями с 20 июня до особого уведомления.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Росавиация ограничила полеты легких и сверхлегких самолетов в восьми регионах Центральной России.
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"По представлению Минобороны Главный центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации", — заявило ведомство.
Запрет будет действовать над Москвой, районами Подмосковья, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Он вступит в силу с 20 июня и продлится до особого уведомления.
Регулярные и чартерные рейсы продолжат выполнять согласно расписанию. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.