Росавиация ограничила полеты легких самолетов в Центральной России

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"По представлению Минобороны Главный центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации", — заявило ведомство.