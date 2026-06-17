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В МО начали использовать роботов для ухода за обводнением торфяников - РИА Новости, 17.06.2026
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Новости Подмосковья
 
19:34 17.06.2026

В МО начали использовать роботов для ухода за обводнением торфяников

© Медиасток ПодмосковьяШатурские болота в Московской области
Шатурские болота в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Московской области специалисты МОС АВС начали активно применять роботизированную технику для ухода за системой обводнения торфяников, что является важным шагом в обеспечении пожарной безопасности. В частности, используются роботы-мульчеры, которые предназначены для покоса травы и кустарников на территориях гидротехнических сооружений, написал 360.ru.
Эти сооружения включают в себя десятки каналов, плотин и затворов, расположенных на обширных территориях бывших торфоразработок. Расчистка растительности критически важна для предотвращения пожаров и обеспечения доступа специалистов к объектам. Роботы-мульчеры демонстрируют высокую эффективность на сложном рельефе, где использование традиционной техники затруднено. Они помогают поддерживать порядок и обеспечивать постоянный доступ к объектам системы обводнения, что особенно актуально в условиях повышенной пожарной опасности.
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Параллельно с использованием роботизированной техники специалисты МОС АВС проводят комплексный мониторинг состояния торфяников. Моторизованные группы, оснащенные беспилотниками и приборами для определения влажности почвы, обследуют территории и оценивают риски возникновения природных пожаров. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что на сегодняшний день МОС АВС эксплуатирует 76 комплексов гидротехнических сооружений для обводнения торфяников, охватывающих площадь около 73 тыс. га. Он подчеркнул, что обеспечение пожарной безопасности торфяников невозможно без внедрения современных технологий.
По данным специалистов, после весеннего паводка системы обводнения заполнены достаточным количеством воды, а уровень влажности торфяников остается на безопасном уровне, что позволяет минимизировать риски даже в жаркую погоду.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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