Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за пять часов сбили 72 БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 17.06.2026 (обновлено: 14:37 17.06.2026)
Силы ПВО за пять часов сбили 72 БПЛА над российскими регионами

МО: силы ПВО за пять часов сбили 72 БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов.
  • Беспилотники были уничтожены над территориями более чем десяти регионов России и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов более чем в 10 регионах России и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
«
"С 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Силы ПВО сбили 566 БПЛА и 17 авиабомб ВСУ за сутки
Вчера, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЧерное мореКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала