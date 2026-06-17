Силы ПВО за пять часов сбили 72 БПЛА над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов.
- Беспилотники были уничтожены над территориями более чем десяти регионов России и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов более чем в 10 регионах России и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
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"С 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.