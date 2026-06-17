Силы ПВО сбили 566 БПЛА и 17 авиабомб ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 566 беспилотников и 17 управляемых авиационных бомб ВСУ.
- С начала проведения спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника ВСУ.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 566 беспилотников и 17 управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны России отметили, что с начала проведения спецоперации уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 815 танков и других боевых бронированных машин, 1 739 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 270 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18