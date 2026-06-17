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Прокурор Брянской области выехал на место атаки ВСУ по автобусу с детьми - РИА Новости, 17.06.2026
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13:25 17.06.2026 (обновлено: 13:46 17.06.2026)
Прокурор Брянской области выехал на место атаки ВСУ по автобусу с детьми

Брянский прокурор выехал на место удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА ВСУ по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области погибла женщина, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
  • Прокурор Брянской области Владимир Мосин выехал на место атаки.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Прокурор Брянской области Владимир Мосин выехал на место атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии, сообщило надзорное ведомство региона.
"Сегодня в результате атаки БПЛА самолетного типа по автобусу с детской футбольной командой погибла женщина, ранены шесть человек, в том числе четверо детей… На место происшествия выехал прокурор Брянской области Владимир Мосин", - говорится в заявлении ведомства на платформе "Макс".
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии
Вчера, 12:39
 
ПроисшествияБрянская областьБелоруссияАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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