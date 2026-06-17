Прокурор Брянской области выехал на место атаки ВСУ по автобусу с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области погибла женщина, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
- Прокурор Брянской области Владимир Мосин выехал на место атаки.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Прокурор Брянской области Владимир Мосин выехал на место атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии, сообщило надзорное ведомство региона.
"Сегодня в результате атаки БПЛА самолетного типа по автобусу с детской футбольной командой погибла женщина, ранены шесть человек, в том числе четверо детей… На место происшествия выехал прокурор Брянской области Владимир Мосин", - говорится в заявлении ведомства на платформе "Макс".