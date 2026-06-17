Эксперт рассказал, как понять, что пора сменить роутер

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Роутер необходимо сменить, если падает скорость интернета или оборудование теряет привычное соединение, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Если у вас выросло количество устройств и падает скорость, либо роутер прекращает работать там, где раньше работал и было соединение. Например, покрытие роутера в дальнем углу комнаты не работает больше, а раньше работало", - перечислил он признаки, при которых, скорее всего, нужно поменять роутер.

Если помехи возникают из-за появления соседских устройств, то скорее всего у пользователя старая модель, и мощность такой падает быстрее. Также, Муртазин добавил, что роутер при активной работе и больших нагрузках можно использовать 5-6 лет минимум, однако после могут возникнуть проблемы с подключением.

"Как правило, дешевые модели долго не живут под нагрузкой. То есть, если вы в одиночку им пользовались, а потом появился кто-то, например, к девушке переехал молодой человек, или наоборот, нагрузка фактически в два раза вырастает, и вот тут начинаются проблемы", - прокомментировал он.