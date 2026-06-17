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Эксперт рассказал, как понять, что пора сменить роутер - РИА Новости, 17.06.2026
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01:59 17.06.2026
Эксперт рассказал, как понять, что пора сменить роутер

Муртазин: роутер нужно сменить, если падает скорость интернета

© РИА Новости / Яков АндреевРоутер
Роутер - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Роутер необходимо сменить, если падает скорость интернета или оборудование теряет привычное соединение, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Если у вас выросло количество устройств и падает скорость, либо роутер прекращает работать там, где раньше работал и было соединение. Например, покрытие роутера в дальнем углу комнаты не работает больше, а раньше работало", - перечислил он признаки, при которых, скорее всего, нужно поменять роутер.
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Если помехи возникают из-за появления соседских устройств, то скорее всего у пользователя старая модель, и мощность такой падает быстрее. Также, Муртазин добавил, что роутер при активной работе и больших нагрузках можно использовать 5-6 лет минимум, однако после могут возникнуть проблемы с подключением.
"Как правило, дешевые модели долго не живут под нагрузкой. То есть, если вы в одиночку им пользовались, а потом появился кто-то, например, к девушке переехал молодой человек, или наоборот, нагрузка фактически в два раза вырастает, и вот тут начинаются проблемы", - прокомментировал он.
Эксперт отметил, что "электроника просто стареет" и как правило проблема возникает из-за внутренних факторов, например, из-за высыхания конденсаторов. По его мнению, помочь такой технике уже нельзя.
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ТехнологииЭльдар МуртазинMobile Research Group
 
 
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